Власти Кавказского района обеспечили питанием спасателей на горящей НПС

Администрация Кавказского района организовала бесперебойное снабжение спасателей горячим питанием и питьевой водой на месте пожара на нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

С начала возгорания районные власти обеспечивают все необходимые условия для работы экстренных служб. В круглосуточном режиме специалисты получают пищу и воду.

По данным на 20:00 23 марта, площадь возгорания остается прежней — 2 тыс. кв. м. На территории нефтебазы продолжают гореть один из резервуаров и нефтепродукты внутри обвалования. В ликвидации огня участвуют 473 специалиста и 189 единиц техники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что двое спасателей получили травмы при взрыве на нефтебазе. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести: у одного пожарного диагностировано отравление, у второго — ожоги

Атака БПЛА на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. По информации Министерства обороны РФ, объект подвергся нападению спустя несколько часов после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе диалога глав государств было представлено решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти расценивают произошедшее как саботаж договоренностей.

Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Месяцем ранее, 17 февраля, была атакована нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в станице Кавказской, принадлежащая КТК. Станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

Анна Гречко