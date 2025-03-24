Тюменская область вошла в топ-3 по площади введенного жилья на одного человека

В тройку регионов по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год вошла Тюменская область: в рейтинге ее обогнали Ленинградская область и Чечня, следует из данных «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, ввод жилья в Тюменской области в прошлом году на одного жителя составил 1,6 кв. м общей площади жилья на человека. По этому показателю у нее между другими регионами Уральского Федерального округа (УрФО) значительный отрыв: Свердловская область оказалась на 21 месте в общероссийском рейтинге с 0,79 кв. м на человека, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — на 44 месте с 0,64 кв. м, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — на 59 месте с 0,55 кв. м.

Напомним, зимой Росстат подвел итоги по вводу жилья за 2024 год, согласно которым в УрФО было введено 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше по сравнению с 2023 годом. Больше всего жилья за год ввели в Свердловской области — 3,35 млн кв. м, за ней следует Тюменская область, где ввели 2,6 млн кв. м. В ХМАО было введено 975,7 тыс. кв. м, в ЯНАО — 330,8 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина