СКА сыграет с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина

Петербургский СКА, занявший седьмое место на Западе в регулярном чемпионате КХЛ, сыграет с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Команде Романа Ротенберга предстоят непростые матчи с бело-голубыми. Серия до четырех побед начнется 27 марта в столице России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоит заметить, что в регулярном сезоне команды провели между собой шесть матчей, в пяти из которых клуб с берегов Невы проиграл. Единственную победу над «Динамо» петербуржцы одержали в серии буллитов.

Не менее интересной специалисты называют пару «Металлург» – «Авангард» на Востоке. Действующий обладатель Кубка Гагарина сразится с омскими «ястребами», которые набрали впечатляющий ход в концовке регулярки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА попал на московское «Динамо», победив в заключительном матче регулярного чемпионата нижегородское «Торпедо» в серии буллитов. Победную шайбу в составе петербуржцев забросил Марат Хайруллин.

Андрей Маркелов