«Локомотив» и «Кузбасс» не попали в финал четырех волейбольной Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» выбыл из волейбольного чемпионата российской PARI Суперлиги на стадии четвертьфинала. Ответный матч сибиряков в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом» за право выйти в финал четырех состоялся 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гости выиграли первый сет, но большего им сделать не удалось. «Зенит» в итоге победил со счетом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19). Напомним, первый матч этих команд в Новосибирске также завершился в пользу волейболистов из северной столицы — 3:2.

Выбыл из розыгрыша и другой сибирский клуб — «Кузбасс». Он и в ответном матче четвертьфинала в Кемерове уступил лидеру российского мужского волейбола — «Зениту-Казань» — 0:3. Ни в одном из сетов хозяева не смогли достичь отметки в 20 набранных очков.

Валерий Лавский