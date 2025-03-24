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Коммерсантъ FM
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Количество пунктов выдачи заказов в крупных городах России на март 2025 года

Город Число пунктов выдачи заказов (тыс.) Динамика (% год к году)
Москва 16,5 38
Санкт-Петербург 7,5 31
Новосибирск 2 29
Екатеринбург 2,7 39
Казань 2 34
Нижний Новгород 2 35
Челябинск 1,8 39
Красноярск 1,4 32
Самара 2,2 39
Уфа 1,6 42
Ростов-на-Дону 2 35
Омск 1,2 34
Краснодар 2,9 31
Воронеж 1,7 31
Волгоград 1,2 32
Пермь 1,7 35
РФ в целом 185 42

Данные: подсчеты сервиса «Яндекс Карты».

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