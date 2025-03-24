Количество пунктов выдачи заказов в крупных городах России на март 2025 года

Город Число пунктов выдачи заказов (тыс.) Динамика (% год к году) Москва 16,5 38 Санкт-Петербург 7,5 31 Новосибирск 2 29 Екатеринбург 2,7 39 Казань 2 34 Нижний Новгород 2 35 Челябинск 1,8 39 Красноярск 1,4 32 Самара 2,2 39 Уфа 1,6 42 Ростов-на-Дону 2 35 Омск 1,2 34 Краснодар 2,9 31 Воронеж 1,7 31 Волгоград 1,2 32 Пермь 1,7 35 РФ в целом 185 42