Геленджик увеличил поступления в консолидированный бюджет Кубани на 37%

В 2024 году Геленджик направил в консолидированный бюджет Кубани 12,8 млрд руб. Это на 37% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава курорта Алексей Богодистов во время отчета перед депутатами ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: otdyh-gelendzhik.ru Фото: otdyh-gelendzhik.ru

В целом бюджет курорта по итогам прошлого года составила 12,2 млрд руб. Мэр отметил, что при распределении расходной части особое внимание уделяется образованию, здравоохранению, культуре и спорту. Кроме того, в зоне особого внимания находится поддержка участников специальной военной операции.

Говоря об итогах работы администрации Геленджика, глава курорта заявил, что достигнутые результаты стали возможны труду жителей, а также поддержке федеральных и краевых властей. Он также сообщил, что в 2024 году Геленджик принял рекордные 4,4 млн туристов. В городе открылись новые объекты, уже ставшие визитной карточкой курорта, в том числе парк «Молодежный», терренкур «Маркотх», новые участки набережной в Кабардинке, Дивноморском и Кринице.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, опираясь на данные статистики, подтвердил, что Геленджик динамично развивается по многим направлениям. Все отрасли экономики города в прошлом году показали уверенный рост.

«Мы внимательно относимся к обращениям главы города и депутатов ЗСК. На основании их предложений в 2023 году объем дополнительной помощи городу Геленджику превысил 98 млн рублей. Из них порядка 55,5 млн руб. были израсходованы на благоустройство города, его озеленение, обустройство детских и игровых площадок», — заявил председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин