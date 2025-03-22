В Елабужском районе Татарстана водитель погиб после столкновения с «Ладой Калиной». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабужском районе Татарстана водитель погиб в ДТП

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан В Елабужском районе Татарстана водитель погиб в ДТП

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан

По предварительным данным, водитель «Лады Калины» пытался обогнать другую машину, но не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту». От полученных травм водитель последней скончался на месте. Водитель «Лады Калины» получил ранения, его доставили в больницу.

Госавтоинспекция Татарстана продолжает расследование обстоятельств ДТП.

Влас Северин