В пятницу в Казани произошло 183 аварии

21 марта на территории Казани зарегистрировано 183 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате всех ДТП пострадали 4 человека, погибших нет. Из общего числа аварий 92 случая оформлены в центрах оформления ДТП, а 33 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За прошедшие сутки задержаны 8 водителей, находившихся в состоянии опьянения, и 5 водителей, не имевших права управления транспортным средством. Двое граждан доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин