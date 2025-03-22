На инфраструктуру в парке «Тура 2.0» в Татарстане выделят 208 млн рублей

В Татарстане на создание инфраструктуры в индустриальном парке «Тура 2.0» выделят 208 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Главинвестстрой Республики Татарстан». Средства направят из бюджета республики. Работы должны быть выполнены до 16 января 2026 года.

О создании промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе власти Татарстана официально объявили в марте 2024 года.

Парк находится на автодороге М-7 около ЖК «Салават Купере». Его площадь составляет 300 га.

Управляющей компанией объекта стала УК «Альянс». По данным Rusprofile.ru, выручка компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. в 2023 году составила 355 млн руб., а прибыль — 1,3 млн руб.

Дарья Сайфиева