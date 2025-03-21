В Севастополе будут судить мать за истязание трехлетнего ребенка

Следственные органы Севастополя завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении с трехлетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с мая по декабрь 2024 года женщина проживала с 37-летним сожителем и ребенком. Мать игнорировала систематические побои сына со стороны отчима, оправдывая насилие воспитательным процессом.

Обвиняемая не соблюдала гигиенические нормы содержания ребенка, ограничивала его в еде и общении со сверстниками, употребляла алкоголь в его присутствии. Внимание правоохранительных органов к ситуации привлекла прохожая, заметившая следы побоев на теле мальчика, оставленного без присмотра на улице.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие множественных травм у пострадавшего. Ребенка поместили в социальный приют для детей и подростков.

Уголовное дело в отношении сожителя, обвиняемого в истязании мальчика по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ранее было передано в суд.

Алина Зорина