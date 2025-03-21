Два «Валдая» после зимовки спущены на воду к навигации 2025 года

Судоходная пассажирская компании «Дон» (СПК «Дон») расконсервировала и спустила на воду реки Дон два судна «Валдай 45Р». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

После прохождения технического освидетельствования суда будут готовы начать новый навигационный сезон.

По данным ИА «ПортНьюс», в навигацию 2024 года двумя судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» по регулярным речным маршрутам в Ростовской области выполнено 1 тыс. 474 рейса и перевезено 19 тыс. 188 пассажиров.

Сергей Иванов