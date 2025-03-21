В Ростовской области на трассе автомобиль насмерть сбил пешехода

В четверг, 20 марта, около 19:30 на трассе «Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь» в Неклиновском районе Ростовской области автомобиль насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобиль Volkswagen Polo двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и сбил водителя, Toyota Auris, который остановился на правой обочине в попутном направлении и вышел из машины. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Мария Иванова