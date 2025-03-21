В Абинском районе Кубани отремонтируют более 5 км теплосетей

В поселке Ахтырском Абинского района до конца 2025 года проведут капитальный ремонт теплосетей протяженностью 5,7 км. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участках от котельной №1 до первого дома по ул. Пушкина и дома №33 по ул. Свободы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Модернизация является продолжением работ, начатых в 2024 году в центральной части поселка. По завершении двух этапов общая протяженность обновленных коммуникаций составит 8,1 км.

«Качественным теплоснабжением обеспечат более полутора тысяч человек»,— отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Специалисты заменят изношенные элементы инженерной системы на современные и экономичные. В рамках нацпроекта на Кубани за три года отремонтируют 29 объектов теплоснабжения.

Нурий Бзасежев