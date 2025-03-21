Директора подрядчика по уборке Новочеркасска заподозрили в мошенничестве

Генерального директора фирмы, занимающейся уборкой Новочеркасска, заподозрили в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о руководителе ООО «Эса» Андрее Галковском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, генеральный директор заключил с департаментом ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска муниципальный контракт на уборку города. Работы были выполнены на 6 млн руб., а в актах о выполненных работах была указана сумма более 18 млн руб.

По факту хищения 12 млн руб. возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кристина Федичкина