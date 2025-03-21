В Ростовской области за месяц объем выданных ипотек увеличился на 59%

В феврале 2025 года объем выданных ипотечных кредитов в Ростовской области составил 3,5 млрд руб., что на 59% превышает январские показатели. Регион занял восьмое место в рейтинге субъектов РФ по этому параметру, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возглавила список Москва, выдав ипотечных кредитов на сумму 26,4 млрд руб. (+35% к январю). За столицей следует Московская область с показателем 16,9 млрд руб. (+51%), третье место занимает Санкт-Петербург с объемом 11,5 млрд руб. (+78%).

В Ростовской области количество ипотечных кредитов в феврале увеличилось на 49%, достигнув 903 единиц. Средний чек по таким кредитам составил 3,9 млн руб., что на 7% выше показателя января (3,6 млн руб.).

Николай Аксенов