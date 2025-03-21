В феврале на Кубани в 1,7 раза вырос объем ипотечного кредитования

В феврале 2025 года объем ипотечного кредитования в Краснодарском крае составил 5,86 млрд руб., что на 66% превышает показатели января (3,54 млрд руб.). Регион занял пятое место по объему выданных ипотек в стране, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За месяц банки выдали 1,3 тыс. ипотечных кредитов — на 50% больше, чем в январе (891 единица). Средний размер займа вырос на 10% — с 3,97 млн руб. до 4,38 млн руб. Средний срок кредитования составил 284 месяца.

Лидером по объемам ипотечного кредитования в феврале стала Москва (26,44 млрд руб., +35%), на втором месте Московская область (16,93 млрд руб., +51%), на третьем — Санкт-Петербург (11,54 млрд руб., +78%). В Ростовской области объем выданных ипотек вырос на 59% и составил 3,52 млрд руб.

По всей России банки выдали 41,55 тыс. ипотечных кредитов (+49%) на 176,96 млрд руб. (+59%). В январе этот показатель составлял 27,93 тыс. ипотек на 111,22 млрд руб. По сравнению с февралем 2024 года объемы снизились на 51%, а количество сделок — на 54%. Тогда банки выдали 90,94 тыс. ипотек на 361,48 млрд руб.

Вячеслав Рыжков