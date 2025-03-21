Воспитатель детсада в Краснодаре в ходе допроса призналась в насилии над детьми
Сотрудница детского сада Краснодара призналась в жестоком обращении с воспитанниками во время допроса в Следственном комитете. В отношении 45-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Поводом для разбирательства послужила информация, распространившаяся в соцсетях днем 20 марта. Пользователи сообщали, что воспитательница детсада №167 хватала детей за волосы и конечности.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения для установления других подобных случаев. Сейчас проводятся следственные действия с участием родителей пострадавших детей.
Расследование инициировано по указанию главы краевого следственного управления СК России Андрея Маслова и находится на личном контроле руководства кубанского следственного управления.