Разработана программа модернизации общественного транспорта Ростова

В Ростове разработана программа по развитию транспортного комплекса города. Документ опубликовал портал «Ростовский Городской Транспорт», предложивший решение на основе внутреннего экспертного аудита с юридической, практической и научных сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Программа учитывает интересы пассажиров, водителей, перевозчиков и городской администрации. Исследование показало, что пассажиры недовольны непредсказуемостью работы транспорта и отсутствием оперативной информации. Водители жалуются на сложные условия труда, включая плановые задания и уровень зарплаты. Администрация сталкивается с зависимостью от перевозчиков и недостаточным финансированием транспортного комплекса.

Для решения этих проблем предлагается ввести выделенные полосы для общественного транспорта, публиковать вечерние расписания, сократить простои на остановках, улучшить условия работы водителей и ликвидировать плановые задания. Также планируется внедрить графики работы транспорта с учетом часов пик и увеличить классы автобусов там, где это возможно.

Николай Аксенов