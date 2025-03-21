Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшился до 1,4 тысячи «квадратов»
Спасатели МЧС России сократили площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска до 1,4 тыс. кв. м. Сейчас пожар локализован, однако на территории сохраняются очаги тления, сообщает в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Для ликвидации огня пожарные используют воду и грунт. Самосвалы совершили 2,6 тыс. рейсов и доставили 40 тыс. куб. м земли.
Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в воздухе хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по факту возгорания свалки краевая прокуратура инициировала проверку. По данным ведомства, эксплуатирующая полигон компания ООО «Терра-Н» нарушает федеральное законодательство. Ранее за подобные возгорания организацию привлекали к административной ответственности.