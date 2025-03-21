В Ростовской области ожидаются заморозки до -3

Жителей Ростовской области предупредили о заморозках в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с ночи на утро 22 марта и до конца дня 24 марта в отдельных районах региона ожидаются заморозки до -3 градусов, сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Особое внимание предупреждениям уделить должны жители Таганрога, Азова, Новочеркасска, Аксая и Шахт.

В связи с возможным образованием гололедицы на тротуарах и дорогах пешеходам рекомендуется избегать опасных конструкций, опор ЛЭП и деревьев. Водителям советуют соблюдать осторожность, не совершать резких маневров, придерживаться скоростного режима и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.

Николай Аксенов