За 5 лет площадь садов фундука на Дону увеличат в 4 раза

В Каменском районе Ростовской области планируют увеличить площадь суперинтенсивного сада лесного ореха (фундука) до 300 га к 2030 году. Об сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

На данный момент уже заложено более 272 тыс. саженцев фундука на площади 72 га. В ведомстве уточнили, что первые плоды можно будет собрать с этих деревьев в 2028 году.

Проект финансируется частным инвестором и заемными средствами. На сегодняшний день в него уже инвестировано около 120 млн руб.

Николай Аксенов