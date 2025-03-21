Заболеваемость наркоманией на Кубани за год снизилась на 3,5%

Антинаркотическая комиссия Краснодарского края подвела итоги работы за 2024 год. По данным комиссии, общий уровень заболеваемости наркоманией в крае за год снизился на 3,5%, эпизодическое потребление наркотиков — на 5,8%, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

«В настоящее время показатель количества лиц, употребляющих наркотики на территории края, снижается. Это демонстрирует результат межведомственной работы в рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики»,— заявил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Елена Захаревич представила отчет о выполнении поручений комиссии. Среди приоритетных направлений были повышение правовой грамотности молодежи, вовлечение родителей в профилактическую работу и развитие компетенций специалистов, занимающихся профилактикой наркомании.

Вячеслав Рыжков