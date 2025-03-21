В горах Кубани и Адыгеи продлили предупреждение о лавиноопасности до 23 марта

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю продлило предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи до 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

По данным спасателей, в регионе наблюдается северо-восточный ветер скоростью 5–10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха держится на отметке около семи градусов тепла.

МЧС рекомендует местным жителям и туристам воздержаться от посещения горных территорий в непогоду и при снегопаде. При нахождении в горах советуют следить за метеоусловиями и не выходить на склоны крутизной более 30 градусов без растительности.

В случае угрозы схода лавины рекомендовано искать укрытие за скалами или деревьями.

Анна Гречко