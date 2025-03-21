Парк имени Маяковского в Белокалитвинском районе отремонтируют до 1 мая
Во время визита в Белокалитвинский район врио губернатора Юрий Слюсарь поставил задачу до 1 мая устранить все недостатки, выявленные после реконструкции парка им. Маяковского в райцентре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Администрация Ростовской области
Врио губернатора отметил, что работы будут считаться полностью завершенными после модернизации примыкающей набережной и берегоукрепительных работ. Для этого необходимо найти средства в региональном бюджете.
Реконструкция парка началась в 2022 году. План предусматривал обновление инфраструктуры, озеленение и установку архитектурных объектов. Однако по вине подрядчиков в установленный срок весь запланированный объем работ не был выполнен в полном объеме. Это вызвало жалобы жителей на качество благоустройства.