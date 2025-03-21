Белгородец попал в больницу после детонации дрона

На хуторе Бабка Валуйского округа Белгородской области система РЭБ подавила дрон. В результате его детонации о землю пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Уразовскую центральную райбольницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Госпитализация не потребовалась, он продолжит лечение амбулаторно.

Осколками посечена «Газель». Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 25 боеприпасов и 70 БПЛА. В результате один человек погиб и трое пострадали. Установлен ряд разрушений.

Алина Морозова