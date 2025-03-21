На Кубани стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

В Краснодарском крае стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первыми экзамены по географии и литературе проходят 12 старшеклассников. Результаты станут известны 4 апреля.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что всего на досрочную сдачу ЕГЭ зарегистрировались 53 учащихся. Самыми востребованными предметами стали русский язык (77%) и профильная математика (55%). Также популярностью пользуется информатика, которую выбрали 34% старшеклассников. Экзаменационный период завершится 21 апреля.

Выпускники смогут пересдать предметы по выбору в специальные «президентские дни» 3 и 4 июля. За проведением экзаменов следят специалисты министерства образования Краснодарского края и онлайн-наблюдатели. Узнать результаты можно на официальных ресурсах Рособрнадзора и краевого Центра оценки качества образования.

Нурий Бзасежев