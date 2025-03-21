В Сочи задержали грузовик с 1,5 тоннами мяса без ветеринарных документов
Сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами МВД задержали на посту ГИБДД КПП МАГРИ грузовой автомобиль, перевозивший без ветеринарных документов полторы тонны замороженной мясной продукции из Краснодара в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметили в учреждении, продукция без документации нарушает требования закона «О ветеринарии» и ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза России.
После задержания владелец груза оформил необходимый ветеринарный сопроводительный документ в системе «Меркурий». Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.