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В Сочи задержали грузовик с 1,5 тоннами мяса без ветеринарных документов

Сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами МВД задержали на посту ГИБДД КПП МАГРИ грузовой автомобиль, перевозивший без ветеринарных документов полторы тонны замороженной мясной продукции из Краснодара в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в учреждении, продукция без документации нарушает требования закона «О ветеринарии» и ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза России.

После задержания владелец груза оформил необходимый ветеринарный сопроводительный документ в системе «Меркурий». Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

Анна Гречко

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