Донским работодателям напомнили о возмещении расходов на частичную оплату труда

Ежегодно, в мероприятиях по государственной поддержке стимулирования найма отдельных категорий граждан, предусматривающих возмещение расходов на частичную оплату труда принимаемых работников могут принимать участие работодатели предприятий всех форм собственности, напомнила пресс-служба Управление государственной службы занятости Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Ростстата, в 2024 году на территории Ростовской области осуществляли свою деятельность более 64 тыс. юридических лиц. Из них работают на коммерческой основе-49,3 тыс., некоммерческие (в т.ч. бюджетные)-14,9 тыс. Любой работодатель может подать заявку для участия в госпрограмме.

Для получения квоты работодатель должен зарегистрироваться в личном кабинете цифровой платформы «Работа в России» и направить заявление с приложением перечня свободных вакантных должностей, на которые планируется нанимать сотрудников.

Размер субсидии составит МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Данная выплата будет производиться СФР по истечении первого, третьего и шестого месяца работы гражданина.

Валентина Любашенко