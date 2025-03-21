Питьевая вода Ростовской области не соответствует нормам на 52%

Доля проб питьевой воды, которая не соответствует гигиеническим нормам, выросла с 50,9 % в 2023 году до52,2% в 2024 году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что наиболее плачевная ситуация с показателями минерализации и жесткости питьевой водой, не соответствующей санитарно-химическим нормативам, обнаружена в центральной водопроводной сети Веселовского района — почти 72%, Сальского района — 69,5% и Радионово-Несветайского района — 59,6%.

Серьезное несоответствие проб установленным нормам САнПина зафиксированы в Донецке — 53,8%, Новошахтинске — 45,5% и Каменск-Шахтинске — 38,9%.

В областном Роспортебнадзоре пояснили, что качество питьевой воды не отвечает установленным требованиям «в силу природных гидрогеологических условий качества поверхностных и подземных вод источников централизованного водоснабжения».

Валентина Любашенко