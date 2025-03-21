Донские власти готовы заплатить 3,5 млн рублей за выявление экстремизма в СМИ

Правительство Ростовской области объявило конкурс на выбор эксперта по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) цена контракта определена на уровне 3 млн 599,9 тыс. руб. Источник финансирования – областной бюджет. Контракт будет действовать до конца текущего года.

Согласно документации закупки, специальных требований к претендентам на контракт условия конкурса не предусматривают. Заявки принимаются от претендентов до 7 апреля.

Заказчик ожидает от подрядчика «установление признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах (аудио, видео, текстовых)».

Сергей Иванов