Численность безработных в Тюменской области составила 2,2 тыс. человек

На 20 марта в Тюменской области зафиксировано 2,2 тыс. безработных, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,29%, сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В регионе доступно 18,9 тыс. вакансий, из которых 3,3 тыс. предложены организациями строительной отрасли. Кроме того, в совокупности 9,2 тыс. вакансий предлагается по направлениям профессиональной, научной и технической деятельности, образования, обрабатывающего производства, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, транспортировки и хранения.

С 1 января по 19 марта в службу занятости Тюменской области обратились за помощью в поиске работы 3235 человек, из которых 1193 были трудоустроены.

Напомним, к ноябрю в Тюменской области численность зарегистрированных безработных составляла 1,8 тыс. человек. С 1 января по 30 октября 2024 года в службу занятости населения региона обратились 37,9 тыс. человек, трудоустроены — 29,7 тыс. граждан.

Ирина Пичурина