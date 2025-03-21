Во время рабочей поездки врио губернатора Юрий Слюсарь посетил два ключевых промышленных объектов Ростовской области. На предприятии «Алюминий Металлург Рус» увеличат штат на 200 человек, сообщает пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация губернатора Ростовской области Фото: Администрация губернатора Ростовской области

Глава региона подчеркнул важность этих предприятий для экономики области.

В Тацинском районе он осмотрел завод «Рускальк», который занимается добычей сырья и производством строительных материалов.

В Белокалитвинском районе Юрий Слюсарь посетил градообразующее предприятие «Алюминий Металлург Рус», где ознакомился с процессом производства алюминия и его сплавов.

Врио губернатора отметил, что правительство региона активно поддерживает развитие этих предприятий.

Николай Аксенов