На предприятии «Алюминий Металлург Рус» увеличат штат на 200 человек
Во время рабочей поездки врио губернатора Юрий Слюсарь посетил два ключевых промышленных объектов Ростовской области. На предприятии «Алюминий Металлург Рус» увеличат штат на 200 человек, сообщает пресс-служба губернатора.
Фото: Администрация губернатора Ростовской области
Глава региона подчеркнул важность этих предприятий для экономики области.
В Тацинском районе он осмотрел завод «Рускальк», который занимается добычей сырья и производством строительных материалов.
В Белокалитвинском районе Юрий Слюсарь посетил градообразующее предприятие «Алюминий Металлург Рус», где ознакомился с процессом производства алюминия и его сплавов.
Врио губернатора отметил, что правительство региона активно поддерживает развитие этих предприятий.