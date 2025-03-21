В Воронеже ищут подрядчика для ремонта крыши Никитинской библиотеки

Государственное бюджетное учреждение культуры «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина» объявила аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по капремонту кровли. Начальная максимальная цена контракта составляет 20 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никитинская библиотека в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Никитинская библиотека в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 12 мая по 18 августа 2025 года подрядчику предстоит провести демонтажные работы, монтаж кровли, отремонтировать кирпичную кладку и водосточную систему, утеплить чердачное перекрытие и так далее.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 28 марта. Итоги планируется подвести 1 апреля.

В начале марта стало известно, что для проведения капремонта подрядчика ищет воронежский спорткомплекс «Юбилейный». Начальная цена контракта — 34,5 млн руб.

Ульяна Ларионова