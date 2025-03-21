Частный дом сгорел из-за печи в Ростовской области

В станице Егорлыкской, на улице Крупской, сгорел флигель площадью 25 кв. м. Пожар начался после того, как хозяин растопил печь и ушел, сообщают в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ростовской области Фото: МЧС РФ по Ростовской области

Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

На место прибыли 8 огнеборцев на 2 машинах. Им удалось быстро ликвидировать пламя в течении получаса. Никто не пострадал.

Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправность печного оборудования. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при использовании печей: нельзя оставлять их без присмотра или доверять детям, запрещено использовать горючие жидкости для розжига и рекомендуется устанавливать металлический лист перед топкой. Также следует избегать топки за три часа до сна и не сушить вещи и дрова на печи.

Николай Аксенов