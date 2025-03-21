Житель Дона поджег мусор вместе с магазином

В Ростовской области в станице Николаевской произошел пожар из-за неконтролируемого сжигания мусора работником местного магазина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, сильный ветер перебросил искры на траву и здание, что привело к быстрому распространению огня. Пожар охватил площадь 300 кв. м. Для ликвидации возгорания привлекли 16 огнеборцев и пять единиц техники МЧС России.

Уточняется, что виновнику инцидента грозит уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области житель Таганрога погиб из-за шашлыка, который приготовили соседи на общедомовом балконе.

Снежана Стодольская