Жители Кубани потратили на ювелирные украшения около 19 млрд рублей за год

В 2024 году жители Краснодарского края потратили на ювелирные украшения почти 19 млрд руб. Рынок ювелирной розницы региона вырос на 18% и достиг 18,8 млрд руб., расположившись на первом месте в ЮФО и на четвертом в России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рынок Краснодара достиг 6,8 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2023 году. Рост отмечается в Сочи (4,4 млрд руб., +11%), в Новороссийске (1,3 млрд руб., +30%) и Анапе (1 млрд руб., +23%).

Средний чек на ювелирные украшения в Краснодарском крае в 2024 году увеличился на 10% и составил 10,1 тыс. руб. Средний чек в Краснодаре вырос на 18% и достиг 10,9 тыс. руб. В Сочи — 9,6 тыс. руб., в Новороссийске — 12,4 тыс. руб. (+14%), в Анапе — 11,1 тыс. руб. (+11%). Это показатели выше, чем в среднем по стране — 9,1 тыс. руб.

Алина Зорина