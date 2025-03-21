«Аэродинамика» увеличит турпоток на Кубань за счет рейсов из ОАЭ

Холдинг «Аэродинамика», управляющий воздушными гаванями Сочи, Краснодара и Анапы, расширит международное авиасообщение с государствами Ближнего Востока в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2025 году откроются новые маршруты из Абу-Даби, Кувейта и Шарджи, а также возобновятся полеты по направлению Манама (Бахрейн) — Сочи. В разработке находятся дополнительные международные направления.

На туристической выставке MITT компания заключила парттнерское соглашение с Центром стратегических разработок. Документ предусматривает развитие туристического потенциала Краснодарского края и модернизацию инфраструктуры аэропортов для комфорта зарубежных гостей.

В 2024 году через аэропорт Сочи, который остается единственной действующей воздушной гаванью на юге России, прошли более 15 тыс. путешественников из стран Ближнего Востока.

Нурий Бзасежев