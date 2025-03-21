В Самарской области утвердили обвинение в отношении экс-первого замглавы администрации Безенчукского района

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя главы администрации района. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022 года чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 280 тыс. руб. « за содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на сумму более 19 млн руб.».

Кроме этого, обвиняемый ненадлежащим образом исполнил обязанности по контролю за строительством жилья по госпрограмме переселения граждан. Подрядчик завершил строительство дома несвоевременно, этим были нарушены права 47 переселенцев.

В 2022-2023 гг. чиновник неоднократно давал распоряжения о выполнении строительных и клининговых работ на строительном объекте. Таким образом подрядчику неправомерно переводились бюджетные средства.

Руфия Кутляева