Власти пообещали 300 млн рублей на реконструкцию женской гимназии в Белой Калитве
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил поселок Шолоховский, где идет реконструкция Мариинской женской гимназии филиала Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.
Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ
Как сообщила пресс-служба областного правительства, глава региона оценил затраты на завершение работ в 300 млн руб., которые уже предусмотрены в бюджете.
Согласно сообщению, для образовательного учреждения должно быть построено несколько новых корпусов. Однако, «из-за недобросовестного подрядчика» строительство было приостановлено. Сейчас на объекте новый подрядчик. График работ скорректирован так, чтобы сдать комплекс объектов к концу 2025 года.
После реконструкции образовательное учреждение сможет увеличить число учащихся в два с половиной раза – до 250 человек.