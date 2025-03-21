Власти пообещали 300 млн рублей на реконструкцию женской гимназии в Белой Калитве

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил поселок Шолоховский, где идет реконструкция Мариинской женской гимназии филиала Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба областного правительства, глава региона оценил затраты на завершение работ в 300 млн руб., которые уже предусмотрены в бюджете.

Согласно сообщению, для образовательного учреждения должно быть построено несколько новых корпусов. Однако, «из-за недобросовестного подрядчика» строительство было приостановлено. Сейчас на объекте новый подрядчик. График работ скорректирован так, чтобы сдать комплекс объектов к концу 2025 года.

После реконструкции образовательное учреждение сможет увеличить число учащихся в два с половиной раза – до 250 человек.

Сергей Иванов