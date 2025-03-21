Два ребенка погибли во время пожара в свердловской деревне Ключи
В Свердловской области в результате пожара в деревне Ключи (Сысертский городской округ), погибли два ребенка 2010 и 2011 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.
20 марта около 18:00 загорелся заброшенный сарай. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пожар был потушен местными жителями, после этого в полицию поступило сообщение об исчезновении двух мальчиков — их тела были найдены участковым при осмотре места пожара. «По предварительной информации, дети растопили в сарае так называемую "буржуйку" без трубы для выхода дыма и решили посмотреть, как вылетает пламя из печи в момент, когда они подливали в топку легковоспламеняющуюся жидкость. Оба погибших воспитывались в неполных семьях»,— рассказал полковник.
На место прибыли следователи и полицейские, провели осмотр, допросили свидетелей и других местных жителей, тела мальчиков направлены на экспертизу. Также назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания
Напомним, в начале месяца после пожара в поселке Пасынок в Свердловской области возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.109 УК РФ по факту гибели трех человек — двух детей и их отца.