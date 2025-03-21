В Оренбуржье выявили нарушения прав жителей на транспортную доступность
Гайская межрайонная прокуратура проверила доводы видеообращения жителей поселка Ириклинский о перебоях в работе пассажирского транспорта и отсутствии уличного освещения в населенном пункте. Выявлены нарушения, сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, для жителя поселка предусмотрен муниципальный маршрут Гай — Новоактюбинск. Но график движения транспорта не отвечает потребностям пассажиропотока. Перевозки осуществляются трижды в неделю два раза в день.
Кроме этого, несколько дней в феврале светильники уличного освещения не функционировали из-за выхода из строя пускового оборудования. В настоящее время их работа восстановлена. Не заключались контракты на содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Гайского муниципального округа.
Межрайонный прокурор внес представление главе администрации муниципального округа. Прокуратура контролирует устранение нарушений.