В Оренбуржье выявили нарушения прав жителей на транспортную доступность

Гайская межрайонная прокуратура проверила доводы видеообращения жителей поселка Ириклинский о перебоях в работе пассажирского транспорта и отсутствии уличного освещения в населенном пункте. Выявлены нарушения, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, для жителя поселка предусмотрен муниципальный маршрут Гай — Новоактюбинск. Но график движения транспорта не отвечает потребностям пассажиропотока. Перевозки осуществляются трижды в неделю два раза в день.

Кроме этого, несколько дней в феврале светильники уличного освещения не функционировали из-за выхода из строя пускового оборудования. В настоящее время их работа восстановлена. Не заключались контракты на содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Гайского муниципального округа.

Межрайонный прокурор внес представление главе администрации муниципального округа. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Руфия Кутляева