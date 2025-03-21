На Дону открыли мемориальные доски погибшим бойцам на СВО

В Ростовской области в школе х. Островского прошло открытие мемориальных досок в честь земляков, которые погибли во время специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На одной из досок увековечена память Николая Труфманова, который родился в Красном Сулине и проживал в х. Островского. Он был призван на службу 24 сентября 2022 года и погиб при штурме п. Дальнее на Кураховском направлении 20 ноября 2024 года.

Валерий Букша — выпускник школы х. Островского, добровольно отправился в зону военных действий в июне 2022 года. Он служил заместителем командира стрелкового взвода и погиб 4 марта 2023 года. За свои подвиги был посмертно награжден Орденом Мужества.

Роман Московой родился в х. Ленина Аксайского района. Также стал добровольцем в мае 2023 года и присоединился к народной милиции ДНР. Он погиб 30 августа 2023 года и был посмертно награжден Орденом Мужества.

В открытии мемориальных досок приняли участие родственники погибших, юнармейцы и учащиеся школы, а также Николай Пономаренко — начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссариата Ростовской области и начальник штаба регионального отделения «Юнармии».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области завершили работы по обустройству захоронений воинов — участников специальной военной операции.

Снежана Стодольская