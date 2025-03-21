В Цимлянском районе снят карантин по гриппу птиц

Правительство Ростовской области распорядилось отменить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории ООО «Алена» и прилегающей к нему территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Хозяйство «Алена» находится в поселке Дубровный Цимлянского района.

Как сообщалось, в январе правительство области постановило изъять птицу и продукцию из нее у ООО «Алена». Мера была связана с выявлением высокопатогенного гриппа птиц в данной местности. В целью предотвращения распространения болезни в районе очага инфекции был установлен карантин.

Сергей Иванов