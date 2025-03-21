В Таганроге возбуждено дело о конфликте со стрельбой

В Таганроге следователи возбудили уголовное дело по факту ранения 28-летнего жителя Гуково из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, местная жительница и ее гость, 28-летний житель Гуково, пожаловались в полицию на шумных соседей. Соседу это не понравилось, и он выстрелил 28-летнему жителю Гуково в ногу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст. 115 УК РФ). 41-летний подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

Мария Иванова