Самара и Омск замыкают список миллионников РФ по числу продаж в новостройках

В феврале 2025 года в 15 из 16 городов-миллионников России наблюдается положительная помесячная динамика объема сделок с новым жильем. В крупнейших городах страны количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) выросло на четверть в сравнении с январем 2025 года, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре в феврале было заключено более 260 ДДУ. Это на 64,2% больше, чем было в январе, но на 31,6% меньше, чем годом ранее. Всего объем проданного жилья превысил 15 тыс. кв.м, а средняя площадь проданного лота составила 57,5 кв.м. По общему числу проданных квартир в новостройках Самара занимает предпоследнее место среди городов-миллионников России, опережая лишь Омск, где за отчетный период заключили 145 ДДУ.

Наибольшее число сделок по приобретению квартир в новостройках было заключено в Москве (приобретено более 7,5 тыс. квартир), Санкт-Петербурге (более 2,3 тыс.), Екатеринбурге (более 1,5 тыс.), Ростове-на-Дону (1,3 тыс.) и Краснодаре (более 1 тыс.).

Андрей Сазонов