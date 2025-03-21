Площадь пожара на НПС «Кавказская» сократилась до 2 тысяч «квадратов»

Спасатели сократили площадь пожара на нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае до двух тыс. кв. м после взрыва паров нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел»,— заявили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники. Возгорание, возникшее после атаки беспилотников ВСУ 19 марта, продолжается третьи сутки. После взрыва паров нефтепродуктов утром 21 марта площадь пожара достигала 10 тыс. кв. м, пострадали двое спасателей.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кропоткине и ст. Кавказской. Местным жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице. Из-за чрезвычайной ситуации также перекрыто движение между Краснодарским и Ставропольским краем.

Нурий Бзасежев