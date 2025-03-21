Лучшим учителем Свердловской области признали Вадима Мельникова из Качканара

В Свердловской области выбрали лучших учителей для участия в конкурсе «Учитель года России». Победителем регионального этапа стал учитель физики Вадим Мельников из школы №7 в Качканаре, который представит регион на федеральном этапе, сообщил областной департамент региональной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Ендальцева, Вадим Мельников и Роман Лукин

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Елизавета Ендальцева, Вадим Мельников и Роман Лукин

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Моей задачей было поделиться своим профессиональным опытом, который у меня начал формироваться 20 лет назад в поселке Ис. Моя сегодняшняя победа — это не только моя заслуга, но и моих коллег. Многое в меня вложила моя мама Маргарита Николаевна и моя семья»,— сказал Вадим Мельников.

Дипломом второй степени награжден учитель истории и обществознания Роман Лукин из лицея №39 Нижнего Тагила, а учитель русского языка и литературы Елизавета Ендальцева из французской гимназии №39 Екатеринбурга получила диплом третьей степени. Победители и призеры областного конкурса получат вознаграждение: 300 тыс. руб. для победителя, 200 тыс. руб. для второго места и 100 тыс. руб. для третьего.

В конкурсе на областном этапе участвовали 86 учителей из более чем 30 муниципалитетов, в финал вышли семь преподавателей Качканара, Полевского, Березовского, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Конкурсанты в рамках испытаний проводили уроки, мастер-классы, а также проходили педагогические интервью с вопросами о своей педагогической деятельность и жизненных ценностях.

Ирина Пичурина