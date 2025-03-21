На Кубани 21 марта прогнозируют потепление до +12 градусов

Синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов на Кубани 21 марта. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в южной части региона возможны дожди, а в предгорьях и горах — мокрый снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Температура воздуха в Краснодаре, центральных районах и на Черноморском побережье достигнет +12 градусов. В юго-восточных районах воздух прогреется до +8 градусов, а в горах температура опустится до -2 градусов.

Синоптики также предупреждают о северо-восточном ветре до 10 м/с с порывами до 14 м/с. На Черноморском побережье порывы ветра усилятся до 20 м/с. В краевой столице осадков не ожидается.

Анна Гречко