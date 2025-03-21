Минобороны: над регионами Черноземья за ночь сбито пять беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника, пять из них над территорией регионов Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В том числе четыре дрона сбито над Курской областью и один — над Белгородской. О последствиях на земле не сообщалось.

Кроме того, 34 БПЛО было перехвачено над территорией Волгоградской области, четыре — над Ростовской.

Предыдущей ночью, с 19 марта на 20 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Черноземья, сообщали в военном ведомстве. 40 беспилотников было сбито над Воронежской областью, 22 — над Белгородской, три — над Курской и один — над Липецкой областью.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова