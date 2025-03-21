20 марта на дорогах Казани в одном ДТП пострадал один человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Столкновение двух автомобилей произошло из-за перестроения во время движения.

Всего за сутки поступили 166 сообщений о ДТП, 44 из которых — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 4 — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено 2 человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов